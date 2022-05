Tunisie/ AlgÃ©rie : AprÃ¨s les dÃ©clarations de Tebboune, Lamamra tente d’arrondir les angles

Tunisie/ Algérie : Après les déclarations de Tebboune, Lamamra tente d’arrondir les angles

Le ministre des Affaires étrangères algérien, Ramtam lamamra, a affirmé que « l’Algérie allait rester toujours un appui pour la Tunisie ». Comme il est le cas pour la Tunisie, qui « était et est encore un soutien pour l’Algérie, du fait du passé, présent, avenir et du destin commun qui les unissent ».

Lors d’une rencontre l’ayant réuni avec le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, Lamamra a affirmé que les deux dirigeants algérien et tunisien, « Abdelmajid Tebboune et Kaïs Saïed, sont mus par une volonté commune de hisser le relations bilatérales aux meilleurs niveaux, dans tous les domaines » rapporte un communiqué du ministère des Affaires étrangères, paru dimanche.

Les deux ministres ont passé en revue les points inscrits à l’ordre du jour du sommet, et ont échangé les points de vue à leur sujet, ainsi que leur réponse aux défis auxquels se heurte le continent africain, s’agissant notamment de faire face aux crises humanitaires, de lutter contre le terrorisme et l’extrémisme violent, indique la même source.

Jarandi et Lamamra ont réitéré « la solidité des relations bilatérales entre les deux pays, leur soulagement envers le niveau de coordination et de concertation, et leur concertation mutuelle continue, chose ayant conféré à leur coopération une dimension stratégique ».

La rencontre a, également, porté sur les prochaines échéances bilatérales, notamment la tenue de la haute commission mixte et les différents rendez-vous régionaux et internationaux multilatéraux.

Othman Jarandi s’est dit « totalement soulagé de la convergence de points de vue, envers les sujets posés sur la double scène régionale et internationale dans ces circonstances politiques, économiques et sécuritaires, où les défis ont gagné en complexité, ce qui requiert un travail conjoint afin d’y faire face, avec toute constance ».

Le président algérien, Abdelmajid Tebboune, a déclaré, récemment, en marge de sa visite en Italie, que « l’Algérie et l’Italie ont des positions concordantes sur la Tunisie, et sont disposées à l’aider afin de sortir de l’impasse et revenir sur la voie démocratique ».

Gnetnews