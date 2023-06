L’ambassade US offre 500.000 dollars en faveur des clubs universitaires

L’ambassade américaine en Tunisie a lancé un appel à participation aux associations, organisations et universités pour l’obtention d’un financement d’une valeur de 500 000 dollars.

L’objectif de ce financement, tel qu’annoncé dans un communiqué publié sur la page officielle Facebook de l’ambassade, est de soutenir les étudiants universitaires en développant leurs compétences et en renforçant leur participation sociale à travers les clubs universitaires.

Il vise également à encourager la création de clubs au sein des universités et à inciter les étudiants à jouer un rôle central dans la gestion financière et administrative de ces clubs, tout en renforçant les activités sociales au sein de ces derniers. Selon l’ambassade, les associations, organisations et universités intéressées doivent soumettre leur demande avant le 20 juillet 2023 via le lien suivant: https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=348615.

Gnetnews