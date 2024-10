Lancement de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière à partir du 17 octobre

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière débutera ce jeudi 17 octobre, a annoncé Thouraya Ennaïfer, secrétaire générale du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, lors d’une intervention sur Mosaïque FM.

Les vaccins seront disponibles dans les pharmacies et les centres de santé de base, avec des prix variant entre 37 et 41 dinars, soit environ dix dinars de moins par rapport à 2023, a précisé Ennaïfer.

Elle a également souligné que le vaccin est recommandé pour toute personne âgée de six mois et plus, conformément aux directives des autorités sanitaires. Il est particulièrement conseillé aux personnes âgées de plus de 60 ans ainsi qu’à celles souffrant de maladies chroniques, afin d’éviter d’éventuelles complications.

Gnetnews