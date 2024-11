Lancement de la première stratégie tunisienne pour valoriser les produits du terroir : Un levier pour le développement régional

Dans le cadre de la 15ème édition du Salon International de l’Investissement Agricole et de la Technologie (SIAT), la Tunisie a dévoilé les résultats de sa première stratégie nationale pour les produits du terroir, initiée par le ministère de l’Agriculture et l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA). Cette initiative, soutenue par le Projet d’accès aux marchés de produits agroalimentaires et de terroir (PAMPAT 2), marque une avancée notable vers une meilleure reconnaissance des produits locaux, souvent méconnus malgré leur potentiel pour les secteurs du tourisme, de l’artisanat et de la gastronomie.

Une stratégie ambitieuse pour un secteur en croissance

L’objectif central de cette stratégie est de définir et structurer le secteur des produits du terroir en Tunisie. Selon Mme Lamia Thabet, experte en accès aux marchés pour le projet PAMPAT, environ 220 produits du terroir ont été identifiés à travers le pays, représentant un levier important de développement économique pour les régions. Deux régions pilotes, Nabeul et Kairouan, ont été sélectionnées pour illustrer cette dynamique, en mettant en valeur trois produits phares : pour Nabeul, l’harissa, les eaux florales et la figue de barbarie, et pour Kairouan, l’huile d’olive, les eaux florales et la figue de barbarie.

Un accompagnement technique et un soutien aux entrepreneurs

Le projet PAMPAT a accompagné les entrepreneurs locaux en leur offrant une assistance technique, des formations et un encadrement personnalisé, permettant ainsi aux petites entreprises d’accéder tant aux marchés locaux qu’internationaux. Hanene Labidi-Ben Ayed, représentante du ministère de l’Agriculture, souligne que ce projet mobilise sept ministères, dont ceux de l’industrie, du commerce, de l’environnement et de la culture. Elle ajoute : « La plupart des entreprises participantes ont vu leur chiffre d’affaires augmenter de 30 %, ce qui traduit un impact financier significatif. » Cette dynamique a également permis de créer des emplois dans des régions souvent éloignées, incitant d’autres entrepreneurs à se tourner vers ce secteur prometteur.

Un engouement croissant pour les produits locaux

Outre les retombées économiques, la stratégie a aussi renforcé l’intérêt des consommateurs pour les produits du terroir. « Les Tunisiens se tournent de plus en plus vers ces produits », observe Mme Labidi-Ben Ayed, une tendance qui s’est accentuée avec la crise du Covid-19, période durant laquelle la demande pour les produits naturels et bio a grimpé.

Témoignage d’une success-story : L’entreprise ZEMNIA

Parmi les exemples de réussite qui sont venus exposer au SIAT, l’entreprise ZEMNIA, dirigée par Rania Mansour et son mari à Nabeul, incarne l’évolution des produits du terroir en Tunisie. Spécialisée dans la production d’eaux florales et de harissa, ZEMNIA a également développé une gamme de confitures d’agrumes, de fraises de Korba oue encore de grenades de Béni Khalled, en fonction des saisons. Plusieurs fois primée lors de concours pour son travail, Rania Mansour témoigne : « Le projet m’a permis de me former dans tous les aspects techniques, notamment le marketing, pour développer mon entreprise. » Elle observe que la demande pour les produits du terroir est en plein essor, portée par l’intérêt croissant pour les produits naturels.

Avec cette nouvelle stratégie, la Tunisie mise sur le renforcement de sa position dans le secteur des produits du terroir, cherchant à dynamiser l’économie régionale tout en répondant aux attentes d’un public toujours plus soucieux de la qualité et de l’authenticité des produits.

Wissal Ayadi