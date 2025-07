Météo du jeudi 10 juillet : orages localisés et chaleur en hausse sur une grande partie du pays

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, la journée du jeudi 10 juillet 2025 sera marquée par un temps variable sur l’ensemble du territoire. Des passages nuageux sont attendus sur tout le pays, devenant plus denses dans l’après-midi, notamment sur les régions de l’ouest du centre et du sud, où des cellules orageuses locales accompagnées de pluies isolées pourraient se former.

Les températures poursuivent leur hausse : les maximales oscilleront entre 30 et 35°C dans le nord, sur les régions côtières et les hauteurs, tandis qu’elles atteindront 36 à 40°C ailleurs. Dans l’extrême sud, le mercure pourrait grimper jusqu’à 42°C, avec l’apparition par endroits du sirocco.

Côté vent, il soufflera du nord sur le nord et le centre, et de l’est sur le sud du pays. Il sera relativement fort dans les zones méridionales, mais généralement faible à modéré ailleurs.

La mer sera agitée dans le golfe de Tunis et peu agitée à légèrement agitée sur les autres côtes.

