Lancement du projet PROSOL Électrique Économique pour les familles à revenu moyen

Le mercredi 25 septembre 2024, à l’occasion de la clôture de la première édition du Forum Méditerranéen sur la Décarbonation (DecarboMed 2024), a été annoncé le lancement officiel du projet PROSOL Électrique Économique. Ce projet, destiné aux familles à revenu moyen et à faible consommation d’électricité, résulte d’un partenariat entre l’Agence Nationale de Maîtrise de l’Énergie (ANME) et la Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (STEG), sous la présidence de M. Wael Chouchane, Secrétaire d’État chargé de la transition énergétique. Étaient également présents M. Fathi Henchiri, Directeur Général de l’ANME, et M. Faycel Trifa, Président-Directeur Général de la STEG.

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un système de production autonome d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque, raccordé au réseau basse tension, et vise les ménages dont la consommation annuelle d’électricité se situe entre 1200 et 1800 kilowattheures.

Le programme repose sur un système de financement sous forme de prêt remboursable sur une durée de 10 ans, avec un taux d’intérêt fixe de 3 %, prélevé directement sur la facture d’électricité et de gaz des bénéficiaires.

De plus, une subvention de 1500 dinars sera accordée par le Fonds de Transition Énergétique pour chaque installation mise en place dans le cadre de ce programme. Un soutien supplémentaire sera également offert sous forme d’une subvention de prêt d’environ 1200 dinars, financée conjointement par le Fonds de Transition Énergétique et le Mécanisme d’Accélération des Financements Climatiques (MAF), en collaboration avec l’Agence Allemande de Coopération Internationale (GIZ).

L’objectif du programme est de financer 66 000 clients.

