Lancement du train transfrontalier Algérie-Tunisie cet été

Ce dimanche, Abdelnasser Khentout, surintendant général de la direction de la sécurité et de l’activité opérationnelle des équipes aux Douanes algériennes, a annoncé le lancement du train transfrontalier vers la Tunisie pour cet été.

Khentout a précisé à la radio publique que ce projet a été soigneusement planifié, avec des préparatifs préalables effectués par les services de la Douane algérienne en collaboration avec diverses parties prenantes. Parmi celles-ci figurent la police des frontières et la Société nationale de transport ferroviaire. Leur objectif est de garantir des conditions optimales pour le passage des voyageurs via la gare internationale de Souk Ahras, dédiée au traitement douanier des passagers se rendant en Tunisie par voie ferrée.

Dans ce cadre, Khentout a souligné les capacités logistiques déployées par l’administration des Douanes aux frontières terrestres, ainsi que dans les terminaux aériens et maritimes, pour assurer un contrôle efficace et lutter contre toute tentative de fraude ou de contrebande. Il a également mentionné le renforcement du nombre d’agents affectés à ces missions pour garantir la sécurité et l’efficacité des opérations.

Gnetnews