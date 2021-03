Lassaâd Dridi : « Le Club Africain ? Je n’ai aucun regret »

A la veille du match de la 21ème journée de la Ligue 1 Professionnelle, qui opposera l’Etoile Sportive du Sahel au Club Africain, le coach de l’ESS, Lassaâd Dridi a confié à Kooora que cette confrontation reste toujours indécise, malgré les situations différentes des deux clubs : « C’est toujours une affiche et tout reste possible. Le CA reste toujours un grand club. Je n’ai aucun regret par rapport à mon expérience au parc A et je n’en aurais jamais. L’arrivée de Botman et Benayada ? Cela concerne la direction de l’ESS. L’objectif annoncé avec la direction du club est de décrocher la deuxième place qualificative pour la prochaine C1. Mais le championna tn’est pas encore plié et nous allons nous battre jusqu’au bout ».

GnetNews