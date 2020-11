Le bloc dÃ©mocratique dÃ©pose une proposition de loi pour amender le statut de la banque centrale de Tunisie

Le bloc démocratique dépose une proposition de loi pour amender le statut de la banque centrale de Tunisie

Le bloc démocratique à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a déposé une proposition de loi portant amendement de la loi n’o 35 de l’année 2016, inhérent au statut de base de la banque centrale de Tunisie (BCT), et a appelé à en accélérer l’examen.

Dans sa demande présentée hier, mardi 03 novembre, au président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), le bloc démocratique (38 députés) a pointé « une réelle crise économique et sociale qui s’accentue d’une année à l’autre du fait d’une accumulation ».

Le groupe a imputé son projet d’amendement du statut de l’Institut d’émission « au volume d’endettement mentionné dans le projet de loi des finances de 2020, et le projet du budget de l’Etat de 2021, et à la hausse du taux de la dette qui s’est multipliée par 4 en dix ans, notamment la dette extérieure, et compte tenu des expériences comparées ayant permis aux banques centrales de financer leurs économies, à titre conjoncturel, pendant les crises ».

Gnetnews