Le CA, le CSS, le COT et l’USMo dans le carré d’as

Le Club Africain, le Club Spôrtif Sfaxien, le CO Transports et l’Union Sportive de Monastir sont les équipes qui ont obtenu leurs billets pour disputer les demi-finales de la Coupe de Tunisie 2021. .es joueurs de Louhichi ont éliminé l’AS Soliman (1/2). Les Noirs et Blancs se sont qualifiés après avoir dominé l’Olympique de Béja (1/0). Le CO Transports a surpris l’ES Metlaoui (1/0) et l’USMo a écarté l’ES Zarzis (1/0).

