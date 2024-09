Le Conseil de l’Ordre des avocats annonce une semaine de protestation contre les restrictions professionnelles

Le Conseil de l’Ordre national des avocats a décidé, mercredi, de porter le brassard rouge du 16 au 20 septembre 2024, en signe de protestation contre les « restrictions imposées aux avocats dans l’exercice de leurs fonctions ».

Dans un communiqué, le Conseil a annoncé l’organisation de manifestations le 18 septembre devant le Palais de Justice de Tunis ainsi qu’au siège des tribunaux de première instance à travers le pays. De plus, les avocats observeront une grève et suspendront les réquisitions judiciaires pendant une semaine à partir du 16 septembre. Cette mobilisation vise à exiger une réforme du système judiciaire et à répondre aux revendications professionnelles de la profession « dans les plus brefs délais », précise le communiqué.

Le Conseil a dénoncé des « violations graves » à l’encontre des avocats, notamment le refus d’accès à certains dossiers judiciaires, l’interdiction de plaider, et l’empêchement de visiter leurs clients. Ces atteintes s’accompagnent, selon le Conseil, de harcèlement, d’insultes, et parfois de tentatives d’agression physique, portant atteinte à la dignité des avocats dans l’exercice de leurs fonctions au sein des unités de sécurité et des prisons. Certains avocats font également l’objet de menaces de poursuites et de sanctions pénales dans le cadre de leur plaidoirie.

Le Conseil a tenu le ministère de la Justice pour responsable de la dégradation du système judiciaire et des conditions de travail des avocats. Il a appelé à l’installation immédiate du Conseil supérieur de la justice et de la Cour constitutionnelle, estimant que ces institutions sont garantes de l’équilibre entre les pouvoirs ainsi que des droits et libertés inscrits dans la Constitution.

Gnetnews