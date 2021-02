Le CS Sfaxien enregistre un déficit record ! Khemakhem réélu

Le bureau directeur du Club Sportif Sfaxien a présenté les rapports financiers pour les deux saisons 2018/2019 et 2019/2020. Les Noirs et Blancs enregistrent un déficit record de plus de 14 millions de dinars. Les revenus sont estimés à 23 MD alors que les dépenses ont franchi la barre de 38MD.

Au terme des travaux de l’AGE, Moncef Khemakhem a été réélu pour présider le club jusqu’en 2022.

GnetNews