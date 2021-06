Le CS Sfaxien remporte la coupe de Tunisie

Le Club Africain et le Club Sportif Sfaxien se sont affrontés à Djerba en finale de la coupe de Tunisie de football. Après 120 minutes de jeu, les deux équipes se sont quittées sur le score de parité (0/0). Lors de la séance des tirs au but, ce sont les Noirs et Blancs qui ont eu le dernier mot en s’imposant (5/4).

