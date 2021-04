Le CSS et l’ESS encore dos à dos

Le Club Sportif Sfaxien et l’Etoile Sportive du Sahel se sont encore une fois séparés sur le score de parité. Cette fois, les joueurs de Dridi ont pris l’avantage grâce à Sfaxi et Kechrida avant d’être rejoints au score par Gouma et un but assassin de Chaouat dans les arrêts de jeu.

Suite à ce résultat, le classement reste inchangé. Les Noirs et Blancs restent premiers avec six points. L’ES Sahel est deuxième avec cinq points.

GnetNews