Le derby de la Supercoupe sera disputé le 31 janvier 2027

Le Bureau fédéral, après coordination avec la Direction technique nationale, a approuvé le reste du calendrier des matchs du championnat et de la Supercoupe (2026–2027) comme suit :

9e journée : 28 et 29 novembre 2026

10e journée : 5 et 6 décembre 2026

Mise à jour — 9e journée : 9 et 10 décembre 2026

Mise à jour — 10e journée : 12 et 13 décembre 2026

11e journée : 19 et 20 décembre 2026

Mise à jour — 11e journée : 23 et 24 décembre 2026

12e journée : 25, 26 et 27 décembre 2026

13e journée : 29 et 30 décembre 2026

14e journée : 2, 3 et 4 janvier 2027

15e journée : 9 et 10 janvier 2027

Supercoupe de Tunisie : 31 janvier 2027

Mise à jour — 15e journée : 3 et 4 février 2027

16e journée : 6 et 7 février 2027

17e journée : 13 et 14 février 2027

18e journée : 20 et 21 février 2027

19e journée : 9, 10 et 11 mars 2027

20e journée : 13 et 14 mars 2027

21e journée : 17, 18 et 19 mars 2027

Les dates des journées restantes seront fixées ultérieurement.