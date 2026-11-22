Ligue 1-J08 : Un Derby inodore !

La 8ème journée de Ligue 1 s’est poursuivie ce dimanche 22 novembre avec deux rencontres marquées par plusieurs expulsions.

Au stade Hamadi Agrebi de Radès, le grand derby de la capitale entre le Club Africain et l’Espérance de Tunis s’est achevé sur un score nul et vierge (0-0).

Dans l’autre rencontre de la journée, l’Espérance Sportive de Zarzis a signé une précieuse victoire face à l’US Ben Guerdane (1-0)