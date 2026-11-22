Ligue 1-J08 : Formations rentrantes du CA et de l’EST
22-11-2026
Le grand derby de la capitale débutera à partir de 14h30 à Rades. Voici les formations rentrantes des deux équipes.
Club Africain
Mouhib Chamekh, Houssem Ben Ali, Yassine Bouabid, Ismaila Simpara, Ghaith Zaalouni, Saidou Khan, Moataz Zaddem, Osama Elsharimi, Philippe Kinzumbi, Hamza Khadhraoui, Sadok Kadida
Espérance de Tunis
Bechir Ben Said, Mohamed Drager, Hamza Jelassi, Raed Chikhaoui, Nidhal Laifi, Jesus Castillo, Hamza Rafia, Abderramane Konaté, Lucas Ribeiro, Imad Faraj, Achraf Jabri.
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