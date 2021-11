Le FMI annonce avoir reçu une demande d’aide de la Tunisie

Le porte-parole du fonds monétaire international, Gerry Rice, a déclaré que « le FMI avait reçu dernièrement, une demande d’aide de la part du gouvernement tunisien, et que des pourparlers techniques étaient en cours, pour déterminer les priorités économiques. »

Gerry Rice a ajouté que « les négociations techniques entre l’institution financière et les autorités tunisiennes, visaient à examiner l’éventualité de lancer un nouveau programme de financement pour la Tunisie ».

Il a, par ailleurs, indiqué que les discussions étaient axées sur les priorités économiques de la Tunisie, les défis devant être relevés et les réformes devant être mises en œuvre pour surmonter l’actuelle crise dans le pays, selon des informations médiatiques concordantes.

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, avait dépêché récemment une requête officielle, à la Directrice Générale du FMI, Kristalina Georgieva, suite à quoi des discussions techniques ont été entamées par les autorités économiques et financières tunisiennes, représentées par le gouverneur de la banque centrale de Tunisie, les ministres de l’économie et de la planification ; et des finances d’un côté, et une délégation du bailleur de fonds, de l’autre, sur les orientations stratégies du gouvernement et les réformes qu’il compte engager.

Gnetnews