Le FMI presse la Tunisie à adopter « un plan de réforme crédible », pour bénéficier du soutien de ses partenaires internationaux

Le fonds monétaire international (FMI) appelle la Tunisie à adopter « un plan de réforme crédible et bien communiqué, afin de bénéficier du soutien fort de la société tunisienne et de ses partenaires internationaux de développement », et de pouvoir « atteindre une croissance durable et inclusive sur le moyen terme ».

Au terme d’une mission à distance du 9 au 18 décembre 2020 et du 4 janvier au 13 janvier 2021, menée par une équipe du FMI, dirigée par Chris Geiregat, dans le cadre de la consultation pour 2020 au titre de l’Article IV pour la Tunisie, l’institution financière prône un “pacte social” pouvant couvrir la masse salariale de la fonction publique (à l’heure actuelle, une des plus élevées au monde), une réforme des subventions, le rôle des entreprises publiques dans l’économie, le secteur informel, l’équité fiscale, les reformes anti-corruption et l’environnement des affaires.

Le FMI reconnaît que « le Covid 19 a gravement frappé la Tunisie ». « Le pays fait face à deux défis immédiats : sauver des vies et préserver le plus possible les conditions de vie jusqu’à ce que la pandémie se termine, et commencer à résorber ses déséquilibres macroéconomiques pour atteindre une trajectoire soutenable ».

“Les services du FMI s’attendent à une reprise de la croissance à 3,8 % en 2021 alors que les effets de la pandémie commencent à s’atténuer. Néanmoins, les risques autour de cette projection de base sont considérables, en particulier eu égard à l’incertitude quant à la durée et l’intensité de la pandémie, ainsi qu’à celle de la vaccination », souligne l’institution financière dans un communiqué rendu public le week-end, sur son site officiel.

“Augmenter la croissance potentielle et inclusive de la Tunisie nécessitera plus d’initiative donnée au secteur privé et de concurrence, y compris au travers de l’élimination de monopoles et autres distorsions, ajoute-t-il.

Le FMI dit appuyer l’objectif des autorités de couvrir au moins 30 % des besoins de la Tunisie en énergie par des sources renouvelables, ce qui appuiera le combat contre le changement climatique et assurera une diversification des sources d’approvisionnement. « Les réformes permettant d’avancer sur l’anti-corruption, sur une bonne gouvernance, et sur la transparence devraient figurer comme des thèmes transversaux fondamentaux pour les années à venir. »

D’après communiqué du FMI