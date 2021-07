Situation critique Ã  la Manouba, et dans l’ensemble du Grand-Tunis…2673 nouveaux cas et 22 dÃ©cÃ¨s en un seul jour

Situation critique à la Manouba, et dans l’ensemble du Grand-Tunis…2673 nouveaux cas et 22 décès en un seul jour

Le gouverneur de la Manouba, Mohamed Cheikhrouhou, a tiré la sonnette d’alarme, face à une situation épidémique difficile et critique dans la région, « ce qui requiert le plus haut niveau de vigilance en termes d’application des protocoles sanitaires et des mesures de prévention ».

Présidant hier, mardi 06 juillet, une réunion de la commission régionale de lutte contre les catastrophes et d’organisation des secours, le gouverneur a appelé les autorités locales à présenter des propositions au sujet des espaces pouvant abriter un hôpital de campagne, au plus tard, aujourd’hui mercredi, indique un communiqué paru sur la page officielle du gouvernorat de la Manouba.

Le gouverneur a appelé à mettre à disposition « le plus grand nombre possible de concentrateurs d’oxygène », et à intensifier les campagnes de vaccination, notamment dans les régions éloignées.

Il a, par ailleurs, recommandé la poursuite des campagnes de sensibilisation, pour inciter les citoyens à respecter les protocoles sanitaires, à rester chez eux, et à ne pas sortir que dans les cas exceptionnels, ainsi qu’à durcir les opérations de contrôle, et les mesures de dissuasion administrative et sécuritaire, pour inciter le public à se conformer aux mesures décrétées.

Mohamed Cheikhrouhou a remercié les cadres médicaux, paramédicaux, les cadres locaux, régionaux et sécuritaires, ainsi que les composantes de la société civile et tous ceux qui contribuent à l’appui du dispositif de santé, face à la pandémie du Coronavirus.

Le gouvernorat de la Manouba a enregistré à la date du 05 juillet 511 nouveaux cas de contamination par le coronavirus, sur un ensemble de 1489 analyses effectuées soit, un taux de positivité de 34,3 %, ainsi que deux décès. La situation n’est pas plus reluisante dans les trois autres gouvernorats du Grand-Tunis, où les restrictions viennent d’être durcies à l’issue de la réunion hier soir, mardi 06 juillet, des 04 gouverneurs de ce district. Tunis a recensé à la même date 1119 nouveaux cas infectés au virus, sur un ensemble de 3507 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 31,9 %, et 14 décès.

L’Ariana a enregistré, elle, 450 nouveaux cas, sur 1146 analyses, soit un taux de positivité de 39,3 % et 6 décès. Ben Arous a dénombré 613 nouveaux cas infectés au Covid-19, sur un ensemble de 1629 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité 37,6 % et O décès.

Le Grand-Tunis a ainsi monopolisé plus du 1/3 des cas de contamination enregistrés dans le pays les dernières 24 heures, avec 2673 nouveaux cas et 22 décès, sur 119 signalés en Tunisie, à la date du 05 juillet.

Gnetnews