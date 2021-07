La Tunisie face Ã  une crise sanitaire dâ€™ampleur, les records sâ€™enchaÃ®nent, taux de positivitÃ© de 37,16 %

La Tunisie face à une crise sanitaire d’ampleur, les records s’enchaînent, taux de positivité de 37,16 %

Jamais la Tunisie n’aura vécu une aussi lourde épreuve. Cet été restera dans les annales, comme celui qui aura été le plus pénible et le plus triste. L’ascension, constante et immaîtrisable, des courbes de contaminations et de décès ; les cris de détresse des cadres médicaux et paramédicaux pour alerter sur cette catastrophe sanitaire d’ampleur, à laquelle, ils sont en train de faire face avec don de soi et dévouement, mais dans des conditions de travail extrêmement difficiles, faute de moyens logistiques et humains ; cette foule de malades qui attend d’être secourue et sauvée dans des établissements hospitaliers ayant, en majorité, largement dépassé leur capacité maximale, sont très durs à vivre et appellent à un sursaut citoyen…notamment à travers un respect strict des mesures de prévention et des protocoles sanitaires…Selon les médecins, il suffit d’un contact de quelques secondes avec un malade contaminé par le variant indien, sans masque pour contracter le virus ; cette souche dite Delta est en effet 60 % plus contagieuse, que celle britannique (Alpha) connue, elle aussi, pour sa transmission rapide.

Signe de l’aggravation de la situation ayant dépassé les prévisions les plus pessimistes, la Tunisie est désormais classée deuxième dans le monde après le Brésil. Les autorités ont tenté ces jours-ci, de prendre des mesures plus fortes pour une meilleure réponse à cette crise sanitaire foudroyante. Aussi bien le président de la république que le chef du gouvernement ont annoncé de nouvelles décisions, à même de rendre le pays plus résilient…

Parallèlement, les réunions au niveau régional, celles des commissions de lutte contre les catastrophes, s’enchaînent pour prolonger, décréter et durcir les restrictions et mesures à même de contenir un virus qui se propage à une vitesse inouïe, ramenant les taux d’incidence à des niveaux effrayants, et dépassant de loin le seuil considéré comme étant extrêmement grave, de 100 cas pour 100 mille habitants…

Le pays entier est sur le qui-vive, face à une situation désespérante qui va en se dégradant, comme le prouvent les chiffres.

A la date du lundi 05 juillet, de nouveaux records ont été enregistrés. Le ministère de la Santé a recensé 7 930 nouveaux cas de contamination par le Coronavirus, après la parution des résultats de 21 339 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 37,16 %.

Le bilan s’élève, désormais, à 455 091 cas de contamination, après la parution des résultats de 1 820 123 analyses en laboratoire.

Au cours des dernières 24 heures, 5 094 malades se sont déclarés rétablis, portant le total à 369 632 guérisons.

La liste des décès continue à se prolonger, ils sont 119 Tunisiens à avoir perdu la vie à la même date des suites du maudit virus, portant le bilan à 15 601 décès.

Gnetnews