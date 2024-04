Le groupe chimique tunisien signe un contrat pour l’exportation d’engrais au Bangladesh

Un mémorandum d’entente et un contrat annuel ont été signés, ce lundi 29 avril 2024, entre le groupe chimique tunisien (GCT) et la société bengalaise « BADC « , pour l’exportation d’environ 150 mille tonnes d’engrais au marché bengalais au titre de l’année 2024.

La cérémonie de signature s’est tenue sous la coprésidence de la secrétaire d’Etat à l’Agriculture du Bangladesh, Wahida Akhter, et le Secrétaire d’Etat chargé de la transition énergétique, Ouael Chouchane, en présence du Directeur Général du GCT, Hédi Youssef, ainsi qu’une délégation de haut niveau de l’entreprise gouvernementale bengalaise conduite par son président, Abdullah Sazzad.

Il a été convenu d’approvisionner le client bengalais de quantités supplémentaires d’engrais à la prochaine période, rapporte le ministère de l’Industrie dans un communiqué.

Les deux parties ont souligné la nécessité de développer les relations bilatérales tuniso-bengalaises, et de les promouvoir dans différents secteurs, particulièrement, dans le secteur du phosphate et dérivés, et des engrais chimiques, en programmant des visites réciproques entre les deux pays, en vue d’échanger les expériences et de développer les initiatives commerciales, de manière à répondre aux aspirations des deux parties.

BADC est une société gouvernementale du Bangladesh, et assure la majeure partie des besoins du pays en engrais importés.

