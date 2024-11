Le Hamas se dit prÃªt Ã  un cessez-le-feu Ã  Gaza aprÃ¨s celui au Liban

Le Hamas se dit prêt à un cessez-le-feu à Gaza après celui au Liban

Un haut responsable du Hamas a salué, mercredi 27 novembre 2024, l’accord de cessez-le-feu conclu au Liban et a affirmé que le mouvement palestinien était également prêt à envisager une trêve avec l’armée israélienne dans la bande de Gaza.

Dans une déclaration à l’AFP, ce membre du bureau politique du Hamas a qualifié l’annonce du cessez-le-feu au Liban de « victoire » et de « réussite majeure pour la résistance ». Il a ajouté que le mouvement palestinien avait informé les médiateurs en Égypte, au Qatar et en Turquie de sa disponibilité à parvenir à un accord de cessez-le-feu et à discuter d’un échange de prisonniers avec Israël.

Cependant, il a également accusé Israël de « bloquer » tout accord de paix, insistant sur l’importance d’un engagement sérieux pour mettre fin aux hostilités.

Gnetnews