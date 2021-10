Le Koweït promet d’augmenter et de diversifier ses investissements en Tunisie (ministre)

Le président Kaïs Saïed a reçu ce vendredi 22 octobre 2021 à Carthage, le ministre des Affaires étrangères koweïtien, Cheikh Ahmad Nasser al-Sabah, qui lui a transmis un message oral de l’émir du Koweït.

Dans une déclaration à l’issue de cette rencontre, le ministre koweïtien a indiqué que « ce message traduit les relations fortes et solides entre les deux pays, qui fêtent cette année le 60ème anniversaire de l’instauration de leurs relations diplomatiques ».

Il a fait valoir dans une vidéo « les visions communes des deux pays pour développer et raffermir les relations sur tous les plans et dans tous les domaines, pour le bien de leur peuple ».

Il a, également, annoncé la tenue de la Commission mixte coprésidée par les deux ministres des AE, à la fin de cette année, et qui inaugurera une nouvelle étape sur la voie de la coopération bilatérale en matière économique, commerciale et d’investissements.

Le responsable koweïtien a valorisé le rôle de la Tunisie au conseil de sécurité, lors de son mandat qui se termine cette année, et son engagement en faveur du droit international, comme il a salué la désignation d’une cheffe du gouvernement et la formation d’un gouvernement en Tunisie.

D’après un communiqué de la présidence, le ministre a dit « la détermination de son pays à consolider et diversifier ses investissements en Tunisie, la prochaine période, et à augmenter le volume des échanges commerciaux. »

Les conditions sont désormais propices pour le lancement de programmes de coopération bilatérale dans les domaines de l’enseignement, de la santé, des nouvelles technologies, etc., a-t-il souligné.

La Tunisie sollicite le soutien financier du Koweït

Le président Kaïs Saïed a ,quant à lui, salué la convergence des points de vue entre les deux pays envers les relations bilatérales et les dossiers régionaux et internationaux, plaidant pour le développement de la coopération dans les domaines économique et d’investissement.

Le chef de l’Etat a expliqué les raisons ayant motivé la prise des dispositions exceptionnelles « pour sauver l’Etat de l’effondrement », affirmant que la Tunisie compte sur ses propres moyens pour faire face aux différents défis, comme elle aspire au soutien économique et financier de ses frères et amis, dont le Koweït, en vue de dépasser cette conjoncture critique.

Saïed a promis de répondre à l’invitation de se rendre au Koweït, dans les délais les plus proches, adressant l’invitation à l’émir Naouef Ahmed Jaber al-Sabah, à visiter la Tunisie.

Gnetnews