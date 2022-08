Le Maroc décide de ne pas participer à la Ticad, et convoque immédiatement son ambassadeur en Tunisie pour consultations

Le Maroc annonce sa décision de ne pas participer à la conférence de Tokyo pour le développement en Afrique, Ticad 08, qui se tiendra les 27 et 28 août à Tunisie, et de convoquer, immédiatement, son ambassadeur pour consultations.

« Cette décision intervient suite à la position de ce pays dans le cadre du feuilleton de la Ticad », rapporte ce soir l’agence de presse marocaine.

Dans un communiqué rendu public ce vendredi soir et relayé par la MAP, le ministère des Affaires étrangères, de la coopérations africaine et des Marocains à l’étranger reproche à la Tunisie « d’avoir doublé, dernièrement, ses positions et comportements négatifs envers le Royaume marocain et ses intérêts suprêmes », considérant « la position tunisienne, dans le cadre de la Ticad, comme confirmant, d’une manière criante, cette orientation hostile ».

La même source ajoute que « la Tunisie a décidé, contrairement à l’avis du Japon, en violation des usages et d’une manière unilatérale, la convocation de l’entité séparatiste ». « L’accueil réservé par le chef de l’Etat tunisien au chef de la milice sécessionniste est un acte dangereux et sans précédent, attentant profondément aux sentiments du peuple marocain », s’élève le ministère des Affaires étrangères marocain.

« Face à cette position hostile, portant atteinte aux relations fraternelles ayant toujours lié les deux pays, le Royaume marocain a décidé de ne pas participer à la Ticad, et de convoquer, immédiatement, son ambassadeur pour concertations », assène-t-il.

« Cette décision n’impacte pas, de quelque manière que ce soit, les liens forts et solides entre les deux peuples marocain et tunisien, liés par une histoire et un destin communs », souligne le communiqué.

« Cette décision ne met pas en doute l’attachement du Royaume marocain aux intérêts de l’Afrique, à son action au sein de l’Union africaine, et son engagement dans le cadre de la Ticad », conclut le communiqué.

Gnetnews