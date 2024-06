Le Ministère de l’Agriculture annonce les prix d’achat des céréales pour la récolte 2024

Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche a annoncé, à la suite du conseil ministériel restreint tenu le lundi 10 juin 2024, les prix d’achat des céréales pour la récolte 2024, incluant une prime exceptionnelle incitative. Les prix sont fixés comme suit :

– Blé dur : 140 dinars par quintal (incluant une prime de livraison rapide de 40 dinars par quintal et une prime exceptionnelle de 10 dinars par quintal).

– Blé tendre : 110 dinars par quintal (incluant une prime de livraison rapide de 30 dinars par quintal et une prime exceptionnelle de 10 dinars par quintal).

– Orge et triticale : 90 dinars par quintal (incluant une prime de livraison rapide de 25 dinars par quintal et une prime exceptionnelle de 10 dinars par quintal).

Il est à noter que le 10 juillet 2024 est la date limite pour bénéficier de la prime de livraison rapide et de la prime exceptionnelle pour chaque quintal d’orge et de triticale de la récolte 2024. Pour les blés, la date limite pour bénéficier de ces primes est fixée au 31 août 2024.

Gnetnews