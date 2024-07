Le Ministère de l’Éducation réagit au boycott de la journée d’étude à l’ARP

Le Ministère de l’Éducation a réagi fermement au boycott par certains députés de la journée d’étude tenue à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) le 8 juillet dernier sur le thème du « développement des systèmes d’enseignement technique et professionnel ». Dans un communiqué publié mardi sur sa page officielle, le ministère a qualifié ce boycott d' »illégal », soulignant qu’il ne trouve aucun fondement légal ni dans la constitution ni dans le règlement intérieur de l’ARP.

Selon le ministère, ce boycott constitue une forme de grève du travail parlementaire sans justification valable. Il a appelé les députés concernés à respecter la loi et l’éthique du travail parlementaire.

Dans ce contexte, le ministère de l’Éducation a affirmé son engagement à maintenir une communication ouverte et constante avec les membres de l’ARP et toutes ses structures. Il s’engage à répondre de manière constructive aux questions écrites posées par les députés, avec plus de 26 réponses déjà transmises après consultation des différentes structures impliquées.

De plus, le ministère a informé que le président de la commission de l’éducation, de la formation professionnelle, de la recherche scientifique, de la jeunesse et des sports de l’ARP avait été invité à assister à la conférence de presse sur les résultats de la session principale de l’examen du baccalauréat le 25 juin. Une correspondance a également été envoyée aux députés le 3 juillet 2024, les invitant à coordonner avec les délégations régionales de l’éducation pour présenter leurs propositions et visions concernant la rentrée scolaire 2024-2025.

Le ministère a réaffirmé son engagement en faveur d’un partenariat actif et responsable entre l’école et les représentants du peuple tunisien, visant une réforme durable basée sur des propositions constructives et une interaction positive. Il encourage la coordination entre les députés et toutes les structures du ministère, tant au niveau central que régional, pour faciliter leur travail et résoudre les difficultés rencontrées.

Gnetnews