Le ministre de l’Économie inaugure une journée d’information sur les opportunités de financement du programme Next Med

Le ministre de l’Économie et de la Planification, M. Samir Abdelhafidh, a présidé, ce mardi 28 janvier 2025, l’ouverture d’une journée d’information organisée par le ministère en collaboration avec l’Union européenne. Cet événement était dédié aux opportunités de financement offertes dans le cadre du programme de coopération transfrontalière pour le bassin méditerranéen, Next Med.

La rencontre a réuni l’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, M. Giuseppe Perrone, ainsi que des représentants du programme Next Med, des administrations centrales et régionales, des collectivités locales, des institutions publiques, des universités, des centres de recherche, des chambres de commerce et d’industrie, des pôles technologiques, et diverses organisations nationales.

Lors de son intervention, M. Samir Abdelhafidh a souligné l’importance du programme Next Med dans le soutien à la coopération et au partenariat au sein du bassin méditerranéen. Le ministre a mis en avant les financements disponibles pour la réalisation de projets visant à relever les défis économiques, sociaux et environnementaux de la région, que ce soit pour le secteur public ou privé.

Avec un budget avoisinant 84 millions d’euros, le programme financera des projets dans des domaines prioritaires tels que :

-L’efficacité énergétique

-L’économie circulaire

-La gestion des ressources en eau

-Les solutions innovantes pour lutter contre les changements climatiques et les défis écologiques

-La réduction des émissions de carbone

Ces secteurs, a-t-il rappelé, s’inscrivent pleinement dans les priorités nationales actuelles et futures.

Le ministre a également salué le niveau de coopération établi avec l’Union européenne et ses différents programmes, en particulier le programme de coopération transfrontalière, qui concrétise la politique européenne de voisinage. Cette dernière vise à faire du bassin méditerranéen un espace de paix, de développement et de prospérité.

M. Samir Abdelhafidh a exprimé son souhait que cette journée permette aux participants de mieux comprendre les opportunités de financement offertes par le programme Next Med, les procédures d’accès à ces fonds, et d’élaborer des projets répondant aux objectifs définis par le programme.

Gnetnews