Le ministre de l’Ã‰conomie renforce la coopÃ©ration tuniso-algÃ©rienne lors de la ConfÃ©rence africaine des start-ups

Le ministre de l’Économie renforce la coopération tuniso-algérienne lors de la Conférence africaine des start-ups

Le ministre de l’Économie et de la Planification, M. Samir Abdelhafidh, a participé à la troisième édition de la Conférence africaine des start-ups, organisée à Alger. En marge de l’ouverture officielle, présidée par le Premier ministre algérien, le ministre a mené une série de rencontres avec des responsables algériens et des représentants du secteur privé pour promouvoir la coopération économique bilatérale.

Rencontres ministérielles pour approfondir le partenariat

M. Abdelhafidh a rencontré le ministre algérien de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, M. Sifi Ghrib. Les deux parties ont mis en avant les liens historiques unissant les deux pays et exprimé leur volonté de consolider davantage les relations économiques, en s’appuyant sur les nombreuses opportunités d’investissement existantes. Ils ont souligné l’importance de développer les zones frontalières, afin de stimuler la dynamique économique et sociale dans ces régions stratégiques.

Le ministre tunisien a également échangé avec son homologue algérien du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, M. Mohamed Boukhari. La discussion a porté sur les moyens de renforcer les échanges commerciaux et de faciliter les activités économiques entre les deux nations, dans l’intérêt mutuel des deux peuples.

Renforcer les investissements bilatéraux

Le vendredi 6 décembre, M. Abdelhafidh a rencontré des représentants de la Confédération algérienne des employeurs citoyens et de l’Association nationale des exportateurs algériens. Ces échanges ont permis d’explorer les perspectives de renforcement des investissements directs entre la Tunisie et l’Algérie, ainsi que la création de partenariats orientés vers des marchés prometteurs, tels que celui de l’Afrique. Les discussions ont également porté sur la nécessité d’intensifier les événements promotionnels et les rencontres entre les acteurs économiques des deux pays, tout en facilitant les initiatives des investisseurs grâce au soutien des structures d’accompagnement.

Valorisation des start-ups tunisiennes

Lors de la conférence, le ministre a visité le pavillon tunisien dédié aux start-ups. Il a salué les efforts des entreprises présentes, s’intéressant à leurs activités et à leurs projets visant à développer leurs compétences et à conquérir des marchés internationaux.

Gnetnews