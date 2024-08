Le ministre de l’Intérieur reçoit l’ambassadeur des États-Unis à Tunis

Le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, a reçu ce mardi 20 août 2024, au siège du ministère, l’ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Joey Hood, accompagné de sa délégation. La rencontre s’est déroulée en présence du Secrétaire d’État chargé de la Sécurité nationale, Sofiane Belsadek.

Cette réunion a été l’occasion de souligner l’ancienneté et l’excellence des relations et du partenariat entre la Tunisie et les États-Unis, tout en réaffirmant la volonté mutuelle de les renforcer et de les diversifier dans l’intérêt et la sécurité des deux peuples amis.

Les discussions ont également porté sur plusieurs projets de coopération en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme, le crime organisé, et l’immigration clandestine.

Gnetnews