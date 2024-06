Le ministre des Affaires Religieuses accompagne les pèlerins pour le Rami al-Jamarat

Ibrahim Chaibi, ministre des Affaires religieuses et chef de la délégation officielle pour le Hajj, a accompagné les pèlerins tunisiens pour le rituel du Rami al-Jamarat lors des jours de Tashreeq de l’année 1445 de l’Hégire. « Le ministre a affirmé que les groupes de pèlerins tunisiens accomplissent ce rituel avec facilité et fluidité, grâce à l’organisation rigoureuse mise en place par les guides et encadrants qui les accompagnent », lit-on dans un communiqué du ministère.

Le ministre a donné des instructions à la mission d’encadrement religieux pour éviter les bousculades et a recommandé de se porter volontaire pour effectuer le rituel du Rami al-Jamarat au nom des pèlerins malades et des personnes âgées.

Avant de participer au rituel, le ministre des Affaires religieuses a inspecté les camps des pèlerins tunisiens à Mina et s’est informé sur les installations disponibles, notamment le centre de la mission de santé.

Gnetnews