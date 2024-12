Le ministre des Transports en visite à Jendouba et Béja

Le ministre des Transports, M. Rachid Amri, a effectué, mardi 3 décembre 2024, une visite de travail dans les gouvernorats de Jendouba et Béja. Accompagné des gouverneurs Hichem Hassoumi (Jendouba) et Ahmed Ben Kharrat (Béja), ainsi que de cadres régionaux et nationaux, le ministre a inspecté plusieurs installations relevant des sociétés régionales de transport, de l’Office national des passages frontaliers terrestres, de la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT), et de l’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA).

Modernisation et interconnexion au cœur des priorités

Le ministre a souligné l’importance de moderniser les systèmes de transport afin de renforcer les liens entre les différentes régions du pays. Il a particulièrement insisté sur le développement du réseau ferroviaire, considéré comme un atout majeur pour soutenir le développement socio-économique.

À Jendouba, il a évalué les travaux d’aménagement du poste frontalier de Melloula, dont l’avancement est estimé à 68 %, avec une enveloppe budgétaire de 49,462 millions de dinars. Le ministre a exhorté à respecter les délais pour faire de ce poste un modèle conforme aux standards internationaux.

Initiatives pour booster le potentiel régional

M. Amri a également encouragé les acteurs locaux à proposer des projets visant à valoriser les atouts de la région, notamment pour relancer l’activité de l’aéroport international de Tabarka-Aïn Draham et attirer des marchés prometteurs. Cette initiative sera accompagnée par des efforts pour rénover la flotte de Tunisair Express.

Projets structurants et échéances clés

Lors de cette visite, plusieurs mesures et échéances ont été fixées :

Construction du centre de contrôle technique à Jendouba : Appel d’offres prévu avant le 15 janvier 2025 et achèvement au 25 juillet 2025.

Mise en service de l’atelier de maintenance des bus de Béja : Juin 2025.

Exploitation de la gare routière de Béja : 25 juillet 2025.

Réhabilitation de la gare ferroviaire de Béja : Fin des travaux au plus tard le 20 mars 2025.

Introduction de nouveaux systèmes technologiques à la Société régionale de transport de Jendouba : Déploiement à partir du 25 janvier 2025, avec une évaluation prévue le 20 mars 2025.

Modernisation de l’aéroport de Tabarka-Aïn Draham : Installation de caméras de surveillance et rénovation du hall, à finaliser d’ici fin février 2025.

Mesures correctives et lutte contre les dysfonctionnements

Face à certaines lacunes relevées, le ministre a ordonné des actions correctives :

Réhabilitation du terrain de manœuvre pour les examens de conduite à Jendouba, avec des mesures de sécurité adaptées.

Amélioration des conditions de travail au centre de contrôle technique de Jendouba et meilleure utilisation des ressources humaines.

Renforcement de la transparence dans les procédures d’examen pour l’obtention des permis de conduire, et lutte contre les irrégularités.

