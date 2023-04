Le Pape François appelle les Tunisiens « à construire un avenir de paix et de fraternité »

Lors de son message, dimanche, à l’occasion de la célébration de la fête de Pâques, relayé par le site du Vatican, le pape a dit « ne pas oublier le cher peuple de la Tunisie, en particulier les jeunes et ceux qui souffrent à cause des problèmes sociaux et économiques, afin qu’ils ne perdent pas l’espérance et qu’ils collaborent à construire un avenir de paix et de fraternité ».