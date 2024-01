Le parlement européen appelle à un cessez-le-feu permanent à Gaza et à des mesures restrictives contre les colons extrémistes

Le parlement européen a voté, ce jeudi 18 janvier, à 312 voix favorables, 131 oppositions et 72 abstentions, une résolution dans laquelle, il appelle à un un cessez-le-feu permanent à Gaza.

Se déclarant profondément préoccupés par la situation humanitaire désastreuse qui se détériore rapidement dans la bande de Gaza, les députés soulignent qu’il est urgent d’avoir un accès humanitaire total, rapide, sûr et sans entrave à la totalité de la bande de Gaza, et exigent la restauration immédiate des infrastructures vitales.

La résolution appelle à une initiative européenne pour remettre la solution à deux États sur les rails et souligne la nécessité absolue de relancer immédiatement le processus de paix. Elle salue la Journée d’initiative pour la paix au Proche-Orient lancée par l’Union européenne et la Ligue arabe juste avant les attaques du 7 octobre.

Les députés soutiennent également pleinement l’Initiative arabe pour la paix de 2002, qui propose une normalisation complète des relations entre l’État d’Israël et tous les États arabes en échange du retrait total d’Israël de tous les territoires palestiniens et arabes occupés depuis 1967, et demandent instamment que l’Autorité palestinienne soit pleinement associée à cette démarche.

Les députés appellent à la fin de l’occupation des territoires palestiniens et soulignent que les colonies israéliennes en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, sont illégales au regard du droit international. Ils condamnent fermement la montée de la violence des colons extrémistes à l’encontre des Palestiniens et demandent que des mesures restrictives soient imposées par l’UE aux colons extrémistes qui violent les droits humains et le droit international.

La résolution souligne enfin le ferme soutien de l’UE aux travaux de la Cour pénale internationale et de la Cour internationale de justice et demande que les responsables d’actes terroristes et de violations du droit international soient tenus de rendre des comptes. La prise d’otages et les attaques délibérées contre des civils constituent de graves violations du droit international, avertissent les députés.

Les députés européens exigent que tous les otages soient libérés immédiatement et sans condition et que l’organisation Hamas soit démantelée.