Le parlement libyen émet des réserves sur le dialogue de Tunis, et le choix des participants

Les membres du parlement libyen ont refusé, dans un communiqué conjoint rendu public mardi, la transformation de la mission onusienne de la commission du dialogue politique, en assemblée législative non-élue.

Les 112 députés, à leur tête le premier vice-président de l’Assemblée, Faouzi Nouiri, ont dit suivre les travaux du dialogue politique de Tunis, se disant favorables à une solution pacifique et globale de la crise du pays, et écartant définitivement l’option de la guerre, rapporte ce communique relayé par le site d’information al-ain.com.

Les députés ont émis des réserves au sujet du mécanisme à travers lequel les participants au dialogue ont été sélectionnés, en choisissant des personnalités qui ne représentent aucune base populaire, et aucune autorité légale en place.

Les députés ont évoqué la nécessité pour la mission d’exercer ses prérogatives, de ne pas transgresser la déclaration constitutionnelle, l’accord politique et les prérogatives du parlement.

Les députés ont réclamé que l’adhésion au dialogue politique, et la mise en application de ses résultats se fassent, parallèlement avec le processus sécuritaire et militaire, qui n’a connu aucune évolution jusque-là. Tout manquement aux engagements liés au processus militaire donnera lieu à l’effondrement de l’accord et de la solution pacifique, préviennent-ils.

La mission avait invité 75 participants au dialogue de Tunis, et aux réunions préliminaires pour parvenir à un accord autour d’une autorité unifiée, et préparer des élections nationales en un laps de temps court. Les noms annoncés par la mission onusienne ont été largement rejetés en Libye, du fait de l’absence d’une représentation équitable de toutes les élites politiques et des organisations de la société civile.

Gnetnews