Le Parti « Travail et Réalisation » dénonce l’attaque à l’acide contre Abdellatif Mekki

Le bureau politique du Parti Travail et Réalisation a exprimé, dans un communiqué publié aujourd’hui, sa profonde consternation face à l’agression dont a été victime Abdellatif Mekki. Ce dernier a été aspergé d’une substance corrosive alors qu’il se trouvait dans le hall de son domicile, ce qui lui a causé des brûlures au visage, au cou et aux yeux, nécessitant son transfert d’urgence à l’Hôpital des grands brûlés.

Dans son communiqué, le parti a fermement condamné cet acte qualifié de « criminel », qu’il considère comme une grave violation des lois et des valeurs humaines.

Le communiqué a également souligné que cette agression ne constitue pas un incident isolé. Elle aurait été perpétrée par un voisin, déjà impliqué avec ses frères dans des altercations similaires visant Abdellatif Mekki et sa famille. Plusieurs plaintes auraient été déposées à leur encontre, mais, selon le parti, elles n’auraient pas été prises avec le sérieux requis par les autorités sécuritaires et judiciaires.

Le parti a mis en garde contre le laxisme dans l’application de la loi, soulignant que cela encourage les agresseurs à poursuivre leurs actes. Il s’interroge également sur l’éventuelle implication de tiers offrant une protection aux auteurs de ces attaques.

Le Parti Travail et Réalisation appelle les autorités compétentes à :

– Ouvrir une enquête approfondie et urgente sur cet acte et les précédents incidents.

– Prendre les mesures nécessaires pour protéger les citoyens et garantir l’égalité devant la loi.

Enfin, le parti a exprimé sa solidarité totale avec Abdellatif Mekki et sa famille, tout en renouvelant son appel à l’ensemble des forces nationales à unir leurs efforts pour lutter contre toutes les formes de violence et d’insécurité, et pour construire un État de droit où règnent justice et dignité.

