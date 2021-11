Le père de Tounekti est furax : « Mon fils a été méprisé »

Le père de Sébastien Tounekti s’est exprimé sur les ondes d’IFM au sujet de la convocation de son fils par le staff technique de la sélection : » Ce qu’il a vécu était injuste. Il a été littéralement méprisé et ignoré alors qu’il devait avoir sa chance comme tous les autres joueurs. Il a accepté de venir pour jouer, pas pour faire de la figuration. Il a été maltraité et je trouve bizarre que Hamza Rafiâa ait eu plus de considération alors qu’il est arrivé à la dernière minute ».

