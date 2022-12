Le projet de loi de finances sera publié avant le 1er janvier (Sihem Nemsia)

La ministre des Finances, Sihem Nemsia a indiqué dans une déclaration à la TAP ce mardi, que son département étaient entré dans la phase finale de la préparation du projet de loi de finances 2023 en précisant qu’il sera publié avant le 1er janvier, date de son entrée en vigueur.

La ministre a par ailleurs souligné que le ministère prépare depuis un certain temps ce projet de Loi de finances 2023, qui s’inscrit dans le cadre du programme de réforme et qui a été élaboré en coordination avec toutes les structures et organisations nationales et au niveau du Conseil national de la fiscalité réunissant toutes les structures et ministères concernés.

Gnetnews