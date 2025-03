Le Real domine l’Atlético ! Arsenal anéanti le PSV, BVB et LOSC dos à dos !

Le Real Madrid et l’Atlético de Madrid ont été confrontés en phase à élimination directe de C1 à 5 reprises (1958/59, 2013/14, 2014/15, 2015/16 et 2016/17), les Merengue s’étant qualifiés/imposés à chaque fois. Ce mercredi soir, les Merengues ont confirméleur supériorité en s’imposant (2/1) grâce à Raodrygo (25ème but en C1) et Diaz. La seule réalisation des Colchoneros est venue d’une frappe magique du pied droit d’Alzvarez.

Le Real Madrid n’a perdu qu’un de ses 17 derniers matches en phase à élimination directe de Ligue des champions (11 victoires, 5 nuls) et reste invaincu sur les 9 derniers (5 succès, 4 nuls) depuis sa défaite 4-0 sur la pelouse de Manchester City en demi-finale retour de l’édition 2022/23.

Au Signal Iduna Park, le Borussia Dortmund a été tenu en échec pas Lille (1/1) alors qu’Arsenal et anéanti le PSV Eindhoven (7/1).

GnetNews