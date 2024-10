Le Réseau tunisien pour les droits et libertés réaffirme son engagement et son combat

Le Réseau tunisien pour les droits et libertés a organisé sa réunion périodique ce mardi 22 octobre 2024, centrée sur l’évaluation de la situation politique et des droits et libertés dans le pays. Les membres ont souligné l’importance de continuer à lutter contre toutes les violations des droits, sans distinction quant aux victimes.

Au cours de la réunion, le réseau a établi une série d’actions à venir et a fixé un calendrier précis pour les activités futures, ainsi que les dates des prochaines réunions. Le réseau a également réitéré sa détermination à poursuivre son combat pour les droits et libertés dans leur intégralité, tout en défendant les valeurs de citoyenneté et de démocratie par des moyens pacifiques et légitimes.

Gnetnews