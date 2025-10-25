Le Stade Tunisien gagne mais quitte la Coupe de la CAF
25-10-2025
Le Stade Tunisien a remporté une victoire encourageante mais insuffisante ce samedi 25 octobre au stade Hamadi Agrebi de Radès, en s’imposant 2-1 face à l’Olympic Club de Safi (Maroc), lors du match retour du deuxième tour de la Coupe de la Confédération.
Malgré cette victoire, le Stade Tunisien échoue à renverser la tendance du match aller et voit son parcours continental s’arrêter prématurément.
Grâce à sa victoire 2-0 à l’aller et malgré sa défaite du soir, l’OC Safi valide son billet pour la phase de poules de la Coupe de la Confédération.
