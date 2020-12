Le Stade Tunisien porte plainte contre Mokhtar Tlili

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, le Stade Tunisien a affirmé qu’il va porter plainte contre Mokhtar Tlili pour « atteinte à l’image du club et à ses dirigeants ». Les dirigeants stadistes ont précisé que cette action sera menée contre Tlili à cause des insultes et aux mensonges prononcés lors de son passage sur Al Hiwar Ettounssi, jeudi dernier.

Le porte parole Enis Beji a aussi souligné que la famille de l’ex président Hedi Enneifer va saisir la justice afin de défendre sa mémoire.

GnetNews