Le TABC annonce le lancement ce jeudi de la plateforme BtoB Africa -ACP-

Le conseil d’affaires Tuniso-africain (Tunisia-Africa Business Councel) annonce le lancement aujourd’hui même, 01 Novembre 2023, de la plateforme BtoB Africa CEO Platform -ACP- , en ligne http://www.acp.com.tn.

ACP est une plateforme digitale qui met en relation des décideurs (CEOs, dirigeants, hauts cadres et responsables), leur permettant d’échanger et de conclure des affaires « Deals », indique le TABC dans un communiqué dont une copie est parvenue à Gnetnews.

Pour démarrer, la base de données ACP, dispose déjà de 10000 contacts, 60 pays, 100 bailleurs de fonds et institutions financières internationales, et 35 secteurs d’activités.

Africa CEO platform regroupe essentiellement une audience sélective d’opérateurs économiques, visant le développement des affaires et des partenariats. ACP propose des services clairs et des options faciles à utiliser.

Les rencontres BtoB et BtoG sont accessibles en digitale et d’une manière continue. Les utilisateurs de ACP peuvent rechercher des partenaires, des représentants à leurs produits et services, des marchés, des distributeurs, des agents et facilitateurs, des importateurs ou exportateurs, dans plusieurs pays notamment en Afrique.

TABC offre une inscription gratuite à sa plateforme, et ce du 01 Novembre au 31 Décembre 2023, en cliquant sur le lien suivant : www.acp.com.tn