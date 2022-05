Le vice-Premier ministre libyen plaide pour une entente Ã©conomique entre la Libye et la Tunisie

Le vice-Premier ministre libyen plaide pour une entente économique entre la Libye et la Tunisie

Le vice-premier ministre Libyen du gouvernement d’union nationale, d’Abdelhamid Debeibah, Mohamed Romdhane Ahmed Boujnah, a appelé à « la nécessité d’instaurer une entente économique entre la Libye et la Tunisie, a fortiori que la Libye se distingue par une importante position stratégique dans le continent africain, et est dotée d’importants moyens hydriques et de vastes terres ».

Prenant part hier, mercredi, au « Financing Investment & Trade in Africa » (FITA) 2022, qui se tient actuellement à Tunis dans sa 5ème édition, il a déploré la faiblesse du volume d’investissement et d’échanges commerciaux et économiques entre la Tunisie et la Libye.

Il a imputé cet état de fait à la situation en Libye, ayant impacté négativement l’investissement dans son pays, qui commence, selon ses dires, à se remettre des conflits et œuvre à relancer son économie.

Le responsable libyen a valorisé les relations bilatérales étroites entre les deux pays, appelant à la nécessité de les développer.

Les investisseurs tunisiens et libyens ont besoin les uns des autres, du fait des relations de voisinage et de proximité, ce qui créé de grandes opportunités d’investissements, notamment au Sud libyen ouvert sur l’Afrique, qui regorge d’importantes richesses, a-t-il souligné.

Le FITA 2022 s’est ouvert hier, mercredi, dans sa 5ème édition, sous la présidence de la cheffe du gouvernement, Néjla Bouden.

Gnetnews