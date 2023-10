« L’Egypte refuse la liquidation de la cause palestinienne et la déportation des Palestiniens de Gaza au Sinaï » (Al-Sissi)

Le président égyptien, Abdelfattah al-Sissi, a déclaré, ce mercredi 18 Octobre, que « son pays refuse la liquidation de la cause palestinienne par les instruments militaires, et la déportation des Palestiniens de Gaza au Sinaï », signalant que la déportation des Palestiniens de Gaza à l’Egypte, sera suivie par leur déportation de la Cisjordanie, à la Jordanie.

Lors d’une conférence de presse conjointe, avec le chancelier allemand, Olaf Sholz, en visite officielle au Caire, al-Sissi a déclaré que « ce qui se passe, actuellement, à Gaza, ce n’est pas une action contre Hamas, mais une tentative de pousser les civils à se réfugier et à migrer vers l’Egypte », signalant que « la liquidation de la cause palestinienne est une affaire extrêmement grave ».

« S’il y a une idée de déportation, pourquoi ne pas transférer les Palestiniens vers le Néguev (al-Naqab) », a-t-il indiqué, signalant que son pays refuse que « Sinaï se transforme en base pour le lancement des opérations terroristes contre Israël ».

Le président égyptien a exprimé, au chancelier allemand, son « extrême inquiétude envers la gravité de la détérioration de la situation humanitaire dans la bande de Gaza, et la nécessité de permettre l’acheminement des aides humanitaires et les secours et la facilitation du travail des organisations onusiennes et humanitaires ».

Il a réitéré la poursuite par l’Egypte, d’accueillir, les aides humanitaires ; et son engagement à assurer le transfert des aides à la bande de Gaza, via le point de passage de Rafah. « L’Egypte n’a pas procédé à sa fermeture depuis le début de la crise, mais les évolutions sur le terrain, et le pilonnage israélien incessant de la partie palestinienne, en a empêché le fonctionnement », a-t-il indiqué.

Al-Sissi a dit « l’attachement de l’Egypte à sa positon soutenant le droit palestinien légitime à sa terre, et le militantisme du peuple palestinien ».

Ce faisant, le porte-parole de la présidence égyptienne vient d’annoncer « la décision du président Abdelfattah al-Sissi, de déclarer un deuil général de trois jours dans l’ensemble du pays, en hommage aux victimes innocentes du pilonnage de l’hôpital al-Ahli al-Maamadani au centre de Gaza, et à l’ensemble des martyrs palestiniens ».

Gnetnews