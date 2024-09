L’équipe de campagne de Ayachi Zammel dénonce une instrumentalisation de la justice à des fins politiques

La Cour de Jendouba a prononcé ce mercredi une condamnation à 20 mois de prison contre Ayachi Zammel, candidat à l’élection présidentielle tunisienne. Ce jugement intervient dans un contexte que son équipe de campagne dénonce comme une « campagne systématique » visant à entraver sa candidature et à l’empêcher de communiquer avec les électeurs tunisiens, dans un communiqué publié hier soir.

Selon les déclarations de son équipe de campagne, après avoir échappé à des condamnations devant les tribunaux de Tunis 2 et Manouba, Ayachi Zammel fait aujourd’hui face à une nouvelle condamnation, fondée, selon eux, sur des plaintes « malveillantes » et des dossiers « fabriqués ». Elle estime que cela reflète une peur grandissante de la popularité croissante de leur candidat à l’approche de l’élection.

Ce jeudi, Zammel devra comparaître devant quatre tribunaux différents, notamment à Siliana, où il est impliqué dans quatre affaires, à Manouba, et à Tunis 2, où quatre autres dossiers sont en cours. De plus, le tribunal de Kairouan a émis deux mandats de dépôt à son encontre et fixé une audience pour jeudi. Ainsi, le candidat se retrouve confronté à une véritable bataille judiciaire, ce qui complique considérablement sa campagne électorale.

Le bureau de campagne de Ayachi Zammel a vivement dénoncé cette escalade judiciaire, qu’il qualifie de « non justifiée », y voyant une tentative d’instrumentalisation de la justice pour influencer l’élection. Selon eux, cela porte atteinte à son droit de se présenter librement à l’élection présidentielle et, par extension, au droit des citoyens tunisiens de choisir librement leurs représentants.

Face à cette situation, le bureau de campagne en appelle à toutes les forces démocratiques, aux défenseurs des droits de l’homme, aux organisations de la société civile ainsi qu’à l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections (ISIE) pour une intervention urgente. Leur objectif : garantir à Ayachi Zammel le droit de mener sa campagne en toute liberté et d’éviter une détention préventive.

Par ailleurs, un appel est lancé à tous les citoyens, en Tunisie et à l’étranger, pour soutenir Ayachi Zammel. Son équipe encourage une participation massive à sa campagne, la qualifiant de citoyenne et participative, visant à défendre les droits et les libertés démocratiques du peuple tunisien.

Pour clore, l’équipe de campagne exhorte les électeurs à exprimer leur mécontentement face à ce qu’elle qualifie d’ « injustice » en votant massivement pour Ayachi Zammel, afin « de promouvoir un changement pacifique et de bâtir un État de droit démocratique, digne des aspirations du peuple tunisien ».

Gnetnews (d’après communiqué)