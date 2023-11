Les crimes de guerre israéliens à Gaza au centre d’un entretien téléphonique entre les ministres des Affaires étrangères jordanien et marocain

Le ministre des Affaires étrangères jordanien, Aymen Safdi, a reçu, ce vendredi 17 novembre, une communication téléphonique, de son homologue marocain, Nasser Bourita, « dans le cadre des concertations et des efforts déployés pour arrêter la guerre qui fait rage dans l’enclave palestinienne ».

Les deux chefs de diplomatie, dont les pays entretiennent des relations diplomatiques avec l’Etat hébreu, ont évoqué « les crimes de guerre commis par Israël, et ses violations récurrentes des règles du droit international et du droit international humanitaire, ses agressions contre les civils », rapporte l’agence de presse jordanienne, Petra.

Le ministre marocain a exprimé à son homologue jordanien, la solidarité du Royaume chérifien, dans l’agression contre les abords de l’hôpital jordanien à Gaza.

Amman a haussé le ton envers l’entité sioniste et l’a accusé d’avoir tué l’environnement de paix dans la région.

Aymen Safdi avait qualifié, la veille, le traité de paix signé entre le Royaume Hachémite et l’entité sioniste, comme une simple feuille couverte de poussière, et avait annoncé que son pays ne signera pas « l’accord d’échange de l’eau et de l’énergie » avec l’occupation.

Gnetnews