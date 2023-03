« Les Etats-Unis disposés à poursuivre leur soutien à la Tunisie sur tous les plans » (Joey Hood)

L’ambassadeur US à Tunis, Joey Hood, a exprimé « les dispositions des Etats-Unis à poursuivre leur soutien à la Tunisie sur tous les plans, notamment, auprès des institutions financières internationales et régionales. »

Lors d’une rencontre avec la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, il a dit les dispositions de Washington, « à développer davantage la coopération bilatérale dans de nombreux secteurs, à l’instar de l’artisanat, de l’économie verte, des énergies alternatives et renouvelables ».

Les deux parties ont évoqué « la coopération bilatérale, et les moyens à même de la renforcer et la diversifier la prochaine étape, notamment en matière financière et technique, et en termes de soutien auprès des institutions internationales et régionales donatrices », rapporte un communiqué du ministère des Finances.

Les deux parties ont, par ailleurs, loué l’ancienneté des relations entre la Tunisie et les Etats-Unis, exprimant leurs dispositions « à les renforcer davantage la prochaine étape, au vu du partenariat stratégique entre les deux pays. »

La ministre a passé en revue « les principaux défis financiers et économiques, auxquels fait face la Tunisie du fait de la pandémie du Coronavirus et de la guerre russe en Ukraine ».

Nemsia a évoqué « les principales mesures décidées en vue de relancer la croissance, et de créer un climat propice à l’investissement, en préservant les équilibres des finances publiques ».

