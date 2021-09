Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne essaient d’amadouer la France, après le rappel de ses ambassadeurs

AFP – Londres et Washington ont tenté d’amadouer ce week-end leur allié français, rendu furieux par l’annonce d’un partenariat stratégique entre les Etats-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni.

« Le président Biden a demandé à parler au président de la République (Emmanuel Macron) et il y aura un échange téléphonique dans les tout prochains jours », a indiqué dimanche le porte-parole du gouvernement français Gabriel Attal.

« On veut des explications » sur ce qui « s’apparente à une rupture de confiance majeure », et aussi savoir « comment ils entendent sortir de ce contrat », avec des « compensations » à la clé, a-t-il précisé sur la chaîne de télévision BFMTV.

La décision de l’Australie d’annuler le contrat d’achat de sous-marins français en faveur de navires américains à propulsion nucléaire a suscité l’indignation de Paris. Emmanuel Macron a rappelé les ambassadeurs de France à Canberra et à Washington dans un geste sans précédent. Il devait s’entretenir avec eux dimanche soir, a ajouté M. Attal.

Les Etats-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni ont annoncé mercredi un partenariat stratégique pour contrer la Chine, AUKUS, incluant la fourniture de sous-marins américains à propulsion nucléaire à Canberra qui a sorti de fait les Français du jeu.

Et rien ne va plus entre les alliés. Une rencontre prévue cette semaine entre la ministre française des Armées Florence Parly et son homologue britannique Ben Wallace a été annulée à la demande de Paris, a appris l’AFP dimanche soir auprès d’une source au ministère français.

Quelques heures plus tard, le Premier ministre britannique a tenté de consoler son allié français, dans l’avion qui l’emmenait à New York, où il doit assister à l’assemblée générale de l’ONU et rencontrer Joe Biden à la Maison blanche.

Le Royaume-Uni et la France ont « une relation très amicale », d’une « immense importance », a déclaré Boris Johnson à des journalistes, selon l’agence britannique Press Association, avant d’ajouter: « notre amour de la France est indéracinable ».

« Ce partenariat n’est en aucun cas destiné à être une somme nulle, il n’est pas destiné à être excluant », a déclaré M. Johnson, « ce n’est pas quelque chose dont qui que ce soit doive s’inquiéter et en particulier pas nos amis français ».

Canberra rejette les accusations françaises

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre australien Scott Morrison avait lui rejeté les accusations françaises de duplicité.

« Je ne regrette pas la décision de faire passer l’intérêt national de l’Australie en premier. Je ne le regretterai jamais », a-t-il ajouté, déclarant qu’il aurait été « négligent » d’aller de l’avant contre les conseils des services australiens de renseignement et de la défense.

Les sous-marins à propulsion nucléaire sont notamment plus autonomes que les sous-marins à propulsion conventionnelle (diesel-électrique), prévus par le contrat passé avec la France.

Le ministre australien de la Défense Peter Dutton a de son côté insisté sur le fait que Canberra avait été « franc, ouvert et honnête » avec la France sur ses préoccupations concernant l’accord, qui a dépassé le budget et pris des années de retard.

M. Dutton a déclaré avoir personnellement exprimé ces préoccupations à son homologue française, Florence Parly. « Nous n’avons jamais été mis au courant des intentions australiennes. Ses affirmations sont inexactes », a rétorqué la ministre française, en marge d’un déplacement à Niamey.

Samedi, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian avait évoqué pour sa part sur la chaîne France 2 une « crise grave » et dénoncé une « duplicité » de Canberra et Washington.

« Il y a eu mensonge, il y a eu duplicité, il y a eu rupture majeure de confiance, il y a eu mépris donc ça ne va pas entre nous », a-t-il déploré.

Le rappel de l’ambassadeur français à Londres, capitale qui fait également partie du pacte de sécurité, a été jugé inutile: « On connaît leur opportunisme permanent », a-t-il ironisé, quelques mois après le Brexit.

La nouvelle alliance a aussi fait réagir Pyongyang pour qui « il s’agit d’actes extrêmement indésirables et dangereux qui vont troubler l’équilibre stratégique dans la région Asie-Pacifique et vont déclencher une course à l’armement nucléaire », selon l’agence de presse d’Etat nord-coréenne KCNA citant un responsable du ministère nord-coréen des Affaires étrangères.

« Cela montre que les Etats-Unis sont le principal coupable qui met en danger le système international sur la non-prolifération nucléaire », a-t’il ajouté.

La crise pèsera sur l’OTAN



La France avait signé en 2016 un contrat de 90 milliards de dollars australiens (56 milliards d’euros) pour la fourniture à l’Australie de 12 sous-marins à propulsion diesel, souvent qualifié de « contrat de siècle » en raison de son ampleur et de sa portée stratégique.

M. Le Drian estime à cet égard que la crise pèsera sur la définition du nouveau concept stratégique de l’Otan, sans pour autant évoquer de sortie de l’alliance atlantique.

« L’Otan a engagé une réflexion, à la demande du président de la République, sur ses fondamentaux. Il y aura au prochain sommet de l’Otan à Madrid l’aboutissement du nouveau concept stratégique. Bien évidemment, ce qui vient de se passer aura à voir avec cette définition », a-t-il estimé.

« Mais il faut qu’en même temps l’Europe se dote de sa boussole stratégique et ce sera sous la responsabilité de la France au premier semestre 2022 », a-t-il ajouté, évoquant la présidence française de l’Union européenne au 1er janvier.