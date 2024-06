Les ministres de l’Environnement et du Tourisme lancent le programme « Mécénat Vert »

Ce jeudi 6 juin 2024, Leïla Chikhaoui Mahdaoui, Ministre de l’Environnement, accompagnée de Mohamed Moez Belhassine, Ministre du Tourisme, ont présidé un colloque sur le programme « Mécénat Vert » au siège du Ministère de l’Environnement. L’événement a vu la participation des gouverneurs de Ben Arous et de Zaghouan, du premier délégué de la région de Monastir, des secrétaires généraux en charge des affaires municipales, des représentants du secteur touristique et privé, ainsi que des cadres de divers ministères concernés.

Dans son allocution, le Ministre du Tourisme a souligné l’importance du programme « Mécénat Vert » comme l’une des principales initiatives environnementales visant à promouvoir la durabilité et à améliorer la qualité de vie des citoyens et des visiteurs en Tunisie. Il a rappelé le rôle crucial de l’environnement dans l’attraction touristique et la promotion de la destination tunisienne, insistant sur la nécessité d’une stratégie commune et de solutions durables pour l’entretien de l’environnement et la propreté.

Le ministre a également mis en avant que l’attention portée à l’environnement et à la propreté fait partie intégrante de la stratégie de développement du tourisme. Le ministère soutient les efforts de préservation de l’environnement à travers le Fonds de protection des zones touristiques, qui finance des projets d’aménagement touristique, l’achat d’équipements de nettoyage, et des programmes de nettoyage des plages dans les municipalités touristiques.

L’année 2024 a été déclarée « année de la qualité parfaite » dans le secteur touristique, ce qui nécessite la collaboration de tous les acteurs pour améliorer la qualité des services offerts aux Tunisiens et aux visiteurs étrangers. Le ministre a encouragé une plus grande promotion du programme « Mécénat Vert » pour inciter davantage d’entreprises à y participer, en soulignant les avantages fiscaux offerts pour encourager la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, et renforcer la coopération public-privé.

À cette occasion, la Ministre de l’Environnement a signé 11 nouvelles conventions de partenariat entre les municipalités des gouvernorats de Nabeul, Ben Arous, Zaghouan, Tunis et Monastir, ainsi que plusieurs entreprises touristiques et privées. Ces accords visent à améliorer la propreté et l’entretien de l’environnement, servant ainsi l’intérêt public et améliorant les conditions de vie.

Leïla Chikhaoui Mahdaoui a déclaré que le programme « Mécénat Vert » représente une opportunité cruciale pour coordonner les efforts nationaux et renforcer la coopération en vue d’un développement durable en Tunisie. Elle a appelé toutes les entreprises à rejoindre ce programme pour un environnement propre et durable.

Lors du colloque, les participants ont pris connaissance des composantes du programme « Mécénat Vert » et des principaux avantages fiscaux pour les participants. Les meilleures pratiques des entreprises déjà engagées dans le programme ont été présentées, offrant des exemples inspirants de la combinaison réussie entre activité commerciale et responsabilité environnementale, vers un avenir vert et durable.

